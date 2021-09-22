上周新興亞股表現相對平淡，漲幅最佳的市場分別為印度、印尼，漲幅為1.2%、0.6%，南韓及越南周線皆微幅上揚0.5%；台股由於美股拉回整理，及中秋長假影響，外資小買0.7億美元，周線回檔1.1%，為上周表現較弱的市場。資金流向上，除越南為淨流出，多數市場呈現小幅淨流入，吸金最高的前三市場為印度、南韓、印尼，金額分別為10.2億美元、8.5億美元、1.2億美元；印度連三周淨流入，印尼淨流入資金雖不高，但已連5周淨流入。

台股方面，市場近日受中國房產巨頭恒大集團債務危機影響，不僅港股大跌，美股也小幅收黑，22日台股早盤一度跌逾400點，萬七再度失守。恒大事件的不確定性，加上美國聯準會正進行為期兩天的利率會議，市場觀望情緒濃厚。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳，美股拉回整理加上中秋長假將至，導致台股連續5天拉回，上周五尾盤更因證交所與富時合編之台灣指數系列季度調整於盤後生效而爆量下修。而今天又出現節後的補跌效應。疫情及聯準會政策仍是市場關注重心，因為疫情導致的產線停擺狀況尚未停歇，市場正關注Delta病毒是否會因為進入冬天而出現另一波高峰，以及Fed縮表的態度將影響投資人信心，短期台股預料將陷入高檔震盪，建議選擇未來訂單能見度高的產業擇優布局。