新市區富安三街停車場蓋太陽光電停車棚，使用率大幅增加了10倍。（張毓翎攝）

台南除完工的4場停車場外，預計明年可再完成34場太陽光電停車棚的建置。（張毓翎攝）

市府去年規畫在新市區富安三街停車場建置太陽光電停車棚，歷經1年施工，22日正式啟用。（台南市政府交通局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府交通局配合綠能光電政策，盤點公有路外停車場適合施作太陽光電的場域，去年規畫在新市區富安三街停車場等4場建置，歷經1年施工，22日正式啟用，市長黃偉哲表示，這4場總設置容量1010瓩，每年可為市府增加70萬元收益，將全部回饋地方。

台南首批太陽光電停車棚建置在新市區富安三街、安南區州南里、總安里及鹽安路4處。市府交通局今天在富安三街停車場舉辦啟用儀式，市長黃偉哲、市議員陳碧玉、林志展及李偉智等人也到場共襄盛舉。

交通局表示，富安三街停車場占地3504平方公尺，共有129個車位，以前這個停車場沒有遮陽棚，使用率極低，不過自從蓋太陽光電停車棚，使用率大幅增加了10倍。

交通局說，這4場太陽光電停車棚的施作經費由光電業者支出，歷時1年於今年8月完工，預估年發電量約為129萬度，以去年台灣每戶年平均用電4068度計算，可供317戶家庭用電；除完工的4場停車場外，預計明年可再完成34場太陽光電停車棚的建置。

黃偉哲指出，過去常有民眾抱怨來市政府洽公，車子在室外曝曬，沒多久車內溫度很快就飆高，與其搭車棚解決，不如做成太陽光電停車棚；而市府將太陽光電發電所產生的收益，可以回饋給停車場所在地的公所，讓地方可以辦活動等使用，市府在推動再生能源上也更進一步，幫助台灣的綠能發展。