台北市長柯文哲22日赴議會報告第2次追加減預算，有關北市防疫、紓困及振興等業務，共提出19.9億預算追加，災害準備金也提出3.5億追加。柯表示，北市有每劑疫苗撥補100元注射費的補助，但非設籍民眾高達3成，因此核算費用時會比較高，但是否能跟外縣市算帳，他則認為不太容易。

柯文哲指出，本次追加歲入預算為62.26億，包含6種中央核撥的財源、基於業務需要而辦理的預算增加及新冠肺炎防治所需經費；追加歲出則原為83.27億，但移用以前年度歲計賸餘20.63億後，最終變成61.18億，也強調會控管財務，基本上能不舉債就不舉債。

由於今年疫情嚴重，北市府也編列高達19.9億的防疫預算，包含6.38億的衛生局防治預算，2.29億的紓困金，4.79億的產業數位轉型，以及6.44億振興費用。其中疾病防治的部分，裡頭包括打疫苗、防疫旅館的相關費用，但柯對此項目有話要說。

柯坦言，北市打第1劑有免收掛號費政策，每劑都撥給醫療院所100元行政補助費，假設台北市有200萬人接種，打2劑就要花4億，但這筆錢有個問題，很多戶籍不在北市的也在台北打，無論是長者或學生皆然，此族群佔比約3成，屆時核算注射費用時會比較高。

柯認為，很難用戶籍來界定是否給予注射補助，因為醫院會直接翻臉，因此還是統一給補助，但有沒有可能去和其他縣市算，他則認為不太容易。至於防疫旅館的相關費用，則是因為他要求隔離者必須1人1室，因此錢增加很多，避免確診者全部擠爆醫院，反而會更慘。

此外，柯表示紓困部分編列2.29億，因為5月後申請減租、減稅及急難救助的人變得很多，其中主要以減租最多，數位轉型則編了4.79億，最大項為敬老卡儲值金，扣除社會局原有預算後還缺4億多，也算在此次追加之中，最後則是振興6.44億元。

至於災準金部分，柯則說，北市今年的17.5億災準金已經見底，幾乎全數挪去防疫，金額大約是8.67億元，但對於颱風、地震及強降雨，變成沒有準備金可用，因此主計長就建議多撥3.5億，但它有用就用，沒用就不用。