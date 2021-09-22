國民黨主席選舉將於本週六（25）舉行投票，繼多位黨內人士表態後，高雄市前副市長李四川今日（22）也表態支持朱立倫擔任黨主席。李四川說，細數朱在政治生涯各項建設，是治理方面的一把好手，更盛讚朱是「全台灣最認真推動軌道建設的地方首長」，如今新北市的公共運輸與國民運動中心，以及桃園航空城發展規劃，皆源自朱的大力推動。

李四川今日下午2時許在臉書發表示，他的公務生涯大部分時間都在地方政府服務，追隨過許多長官。若論情義點滴在心，但若談治理，則不得不承認朱立倫是一把好手。

李四川指出，朱立倫是全台灣最認真推動軌道建設的地方首長，朱在新北市所推動的三環三線，不只是公共運輸，也是將新北市整合成一個大都市的最有效政策；朱也推動污水下水道建設，這是一個不容易被看到的城市建設，如今所有新北市的河川整治工程，都脫離不了當年朱打下的基礎。

不僅如此，李四川也舉例說明朱立倫任地方首長的其它多項建設，其中如朱擔任桃園縣長時，提出將桃園發展為航空城的規畫方向，在機場週邊設置產業專區，如今民進黨鄭文燦雖擔任兩任市長，但航空城仍是桃園市最主要的發展計畫。

李四川表示，韓國瑜在高雄執政雖然只有1年6個月，但「路平、燈亮、水溝通」是現高雄人最懷念的市政建設，看了這段時間國民黨主席選舉的新聞，有多少人還看重治理的能力呢？

」