金鐘視帝龍劭華9月14日因病猝逝於高雄，享壽68歲。追思告別式22日於台北第一殯儀館景行廳舉行，下午1點為家祭，1點40分舉行公祭。《角頭》系列電影監製張威縯也帶著鄭人碩、吳震亞、唐振剛、黃冠智、林道禹等人出席，送龍劭華最後一程。

鄭人碩表示：「出席龍哥告別式很感慨，一個國寶級演員竟就這樣走了。我們要照顧好自己身體、照顧好健康，才能照顧家人，演出更多好戲。」監製張威縯也在臉書哀悼：「龍哥！我們心中永遠的霸董乀！今天送您往西方神仙世界後，就要繼續努力好好拍戲去了，你一提早落跑，打亂了角頭世界了，但是我知道你一定會幫我們找到可以替你完成我們一起說好的夢想世界的人，龍哥！我們的霸董乀！一路好走。」

陳美鳳表情哀戚現身龍劭華告別式。（圖／陳俊吉攝）

與龍相識多年的陳美鳳祭拜完後，哀傷地步出會場，並哽咽說道：「我和他20幾年前合作《台灣水滸傳》，那時候我剛剛要演八點檔，他很講義氣，又很好客，現場有他就不會有太大的壓力，我自從那時候跟他合作後，就很久沒再合作了，沒見過他。今天看到龍哥，他是很飄撇、很瀟灑的。飄撇的黑狗兄一路好走。」

王識賢回憶：「龍哥很照顧後輩，不會給我們任何的壓力。他是一個好大哥，很願意跟我們分享他的經驗法則，大家都是沒有壓力地跟他一起對戲，這樣拍戲起來都會比較享受。一開始聽到很驚訝，一直覺得他健康，而且帥氣，年紀愈大愈帥氣！」

龍劭華入行42年，影視作品多達上百部，他生前最後一部電視作品《美麗人生》劇組，包含劇中的女兒王樂妍、方馨、陳謙文都從拍攝處高雄北上，親送他遠行。張雁名難過說道：「上次去靈堂那他最喜歡的沙拉給他吃，也有傳了line給他希望他能吃飽，他在片場完全沒有架子，很照顧我們，大家說說笑笑。」

操刀龍劭華剪輯追思影片的導演葉天倫哭道：「他真的是很皮啦，這樣子就跑掉，這幾天見這個影片，拍了120幾部作品，真的是台灣影視重要的演員，少了他非常難過，前面大家很難接受，太突然了，在想說怎麼都看不到他了⋯⋯」