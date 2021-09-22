30歲的前AKB48女團成員板野友美，今年初宣布閃嫁小6歲的職棒選手高橋奎二後，便晉升成為幸福人妻，讓粉絲們羨慕不已。經常透過IG與粉絲們互動的她，昨（21）日貼出居家照為品牌宣傳，而豐滿的好身材也意外曝光。

板野友美近日接下品牌的合作邀請，於昨日IG上分享產品內容及成效，並附上一系列居家照。照片中，只見她臉上沒有任何的妝容並塗抹著產品，而她除了將瀏海綁起來之外，還穿著一件超低胸的粉色細肩帶上衣，對著鏡頭擺出各種俏皮的捏臉姿勢。

但上衣領口超深V的性感設計，使她動作太大衣服便歪了一邊，飽滿的雙峰曲線也因此呼之欲出，還險些走光，令粉絲們看了大噴鼻血，紛紛留言「太可愛了，眼睛不知道該看哪」、「可愛又好辣」、「我的眼中只看得到你可愛的臉」、「身材真是不得了」、「欸~露這麼多真的沒關係嗎？」、「你介紹的一定要買」、「我只擔心你走光」，成功製造話題。

板野友美擁有甜美臉蛋與招牌虎牙，在AKB48初期創團時便成為超人氣成員，與篠田麻里子、前田敦子、高橋南、大島優子、小嶋陽菜、渡邊麻友被封為「神7」；2013年從AKB48畢業後名氣卻逐漸下滑，她只能靠著上節目、開設YouTube頻道及IG持續與粉絲互動，製造話題。如今她雖宣布成為人妻，但仍是不少人心目中的女神。