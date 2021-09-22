【愛傳媒簡秀枝專欄】9月21日是中秋節，已經沒有烤肉賞月的雅情雅興，帶著即將截稿的工作，一個人到咖啡長安咖啡店加班。

振筆疾書，趕著進度之餘，偶爾抬頭，望見空盪盪的空間，竪著透明隔板的梅花座席，些許感傷。其實，不是因為中秋佳節，人潮不見了，而是5月疫情破口、防疫升級以來，餐飲業幾乎都剩半條命。

有疫困擾的台北，夜生活停擺，曾經燈紅酒綠的中山區一帶，晚上淪為空城，僅見滿街的空計程車穿梭。

從禁止內食到部分開放，別以為消費者就會依指示上門。大家彷佛被疫情嚇壞，宅居幾個月過之後，發現減少應酬，不安排夜生活，其實無損生活品質，消費心情與習慣，似乎大大改觀，不想外食的人口，越來越多。

除了減量的外賣生意之外，餐廳內幾乎等嘸人。

根據統計，全球病例數達2.19億，而死亡人數455萬人。嚴重性完全出乎大家意料，台灣是寶地了，16147件，840人死亡，已經是不幸中的大幸了。

想想看，多少人連命都沒有，家庭也毀了，我們真的要謝天謝地，表達感恩之思都來不及，豈敢因為餐廳生意不好就抱怨。只是，祈求老天爺，放全世界一馬，讓疫情早日得到控制，逐漸回歸正常生活。

中秋節，月圓人團圓之外，期待疫後重生的夢想，也能像今晚盈溢滿月，願滿夢全，再現生機！！

作者為典藏雜誌社社長

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