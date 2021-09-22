苗栗縣政府訂製幼兒閱讀禮袋及幼兒繪本，贈送給縣內新生兒家庭。（謝明俊攝）

幼兒閱讀習慣從小培養。（謝明俊攝）

苗栗縣政府重視幼兒閱讀習慣培養。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌22日主持愛閱逗陣行啟重儀式，並贈送幼兒閱讀禮袋給新生兒家庭。（謝明俊攝）

苗栗縣全民閱讀力在國內縣市人口50萬以上組第1名，苗栗縣長徐耀昌非常重視全民閱讀風氣，為了推廣0至5歲幼兒閱讀繪本，苗栗縣政府特別客製閱讀禮袋，分送給想要培養孩子閱讀習慣的父母，並自即日起巡迴全縣18個鄉鎮市圖書館舉辦閱讀講座及書展，讓閱讀從小做起。

依據今年3月教育部與國家圖書館公布，2020年國內閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，苗栗縣在「整體閱讀力表現績優城市」部分，連縣市人口50萬以上組第1名，而包括苑裡鎮、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、苗栗市、南庄鄉、泰安鄉及西湖鄉等9個鄉鎮市，榮獲2020年台灣閱讀力表現績優城市，尤其是三灣鄉立圖書館每人平均借書達20冊，連續7年獲得全國冠軍。

教育部為了讓0至5歲幼兒有適合的繪本閱讀，特別從國內出版的幼兒繪本中挑選數10本優良繪本圖書撥發至各縣市，苗栗縣政府特別訂製新生兒家庭閱讀禮袋，透過18鎮鎮市圖書館廣送給2020年出生或是入籍苗栗的新生兒家庭，袋內還附贈了寶寶生平第1張借書證，優良繪本中包括苗栗縣政府出版的《糖蜂仔》、泰雅語《Yaki的織布聲》及性別平等共5本，家長在孩子看完後，可以到各鄉鎮市圖書館更換借閱新的幼兒繪本，再帶回家陪著幼兒繼續閱讀。

苗栗縣長徐耀昌22日主持「苗栗愛閱逗陣行啟動儀式」並致贈幼兒閱讀禮袋給多位新生兒及家長，希望家長陪同孩子從小培養閱讀習慣，縣府教育處並規畫推動多元閱讀，將依序在全縣18個鄉鎮市圖書館舉辦包幼兒、青少年、樂齡、原住民、新住民、本土語言、數位、英語及行讀苗栗客庄等主題的閱讀講座及書展，歡迎民眾熱情參與。