研調機構IC Insights預估，今年全球晶圓代工產值可望首度突破1000億美元關卡，達到1072億美元，年增23%，其中，純晶圓代工市場產值將達871億美元，年增幅度24%。並預估晶圓代工以及純晶圓代工市場都將成長至2025年。

研調機構IC Insights表示，受惠於網路、資料中心、5G智慧手機，以及其他高度成長市場如機器人、自駕車、駕駛輔助系統、人工智慧、機器學習及影像識別等應用對於先進處理器的強勁需求，預估今年全球晶圓代工產值將達1072億美元，年增23%，並繼續以11.6%的年平均成長率成長，預估到2025年產值將達1512億美元。

IC Insights指出，台積電(2330)及聯電(2303)等晶圓代工廠今年營收可望穩健成長，預期今年純晶圓代工市場產值可望達871億美元，將成長24%，增幅將高於去年的23%。預期2025年純晶圓代工市場產值可望達到1251億美元，佔整體晶圓代工產值的82.7%，而2020-2025年的年複合成長率為12.2%。台積電等晶圓代工廠將強力投資新產能，以滿足客戶需求。

此外，IC Insights預期，三星（Samsung）等整合元件製造（IDM）廠今年晶圓代工產值將達201億美元，年增18%，2025年可望達261億美元規模，2020-2025年年複合成長率為9%。