個人造型和線上購物網站Stitch Fix上季意外轉盈，表現遠優於市場預期，激勵周二盤後股價飆漲16.61%，報41.35美元。

Stitch Fix表示，雖然男裝的銷售增長較為緩慢，但女裝和童裝銷售大幅成長，為業績帶來提振。

近幾個月來，隨著學校開學和社交生活逐漸恢復正常，消費者購置新衣的需求也隨之升高。

Stitch Fix第四財季（截至7月31日）營收為5.712億美元，較前一年同期的4.43億美元成長，並優於市場預期的5.48億美元。

可歸屬於股東的淨利為2800萬美元，每股盈餘為19美分，優於市場預期的每股虧損13美分，且遠優於前一年同期的淨損4450萬美元、每股虧損44美分。

Stitch Fix表示，截至上季的活躍客戶達420萬個，年增18%。每活躍客戶淨營收為505美元，為該公司創立以來首度突破500美元大關。該公司並表示，上季末的客戶流失率創下歷來新低。

上個月該公司終於開放「Freestyle」直接購買選項，讓消費者可以隨意上Stitch Fix網站採購服飾，而無須註冊加入會員。其執行長Elizabeth Spaulding在法說會上表示，這應該有助於Stitch Fix在未來一年擴大其潛在市場，初步跡象顯示「Freestyle」直接購買服務，對每活躍客戶營收帶來實質的加分效果。

Stitch Fix預估第一財季營收介於5.6億～5.75億美元，不及分析師預估的5.88億美元。展望本財年，Stitch Fix看好營收至少成長15%，分析師則預估該公司全年營收成長18%。

截至周二收盤，該公司今年以來股價下跌近39%。