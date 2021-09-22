前男友索討交往花費，台東年輕人烤肉發生群體鬥毆。（民眾提供）

今日凌晨10多名年輕人在台東縣卑南鄉利嘉村1處民宿前廣場烤肉，其中16歲少女的劉姓前男友（20歲）打電話索討以前交往的花費，遭少女的現任男友拒絕，劉男便「烙人」前去理論，雙方一言不合大亂鬥，甚至開車衝撞，4人受傷送醫無大礙，警方啟動快打部隊壓制，目前已有7人到案。

警方22日凌晨0時25分許獲報，在卑南鄉利嘉村一處民宿有糾紛案件，立即啟動快打警力到場，經警方了解為16歲羅姓少女與19歲現任許姓男友，及10餘名友人於民宿庭院烤肉，期間羅女的劉姓前男友來電，向羅女索討先前交往的生活花費，遭現任男友拒絕。

劉男於是找來黃姓男子（20歲）等友人分別駕駛5部自小客車前往理論，雙方一言不合引發肢體衝突，甚至開車衝向烤肉區，並持利刃攻擊，造成4人受傷，4名傷者均為18歲到20多歲的男子，其中有2人被車子撞傷，分別受到肢體擦傷，左小腿疑似骨折，另2人被刀砍傷，其中1人中指險被砍斷，經送醫後均無生命危險。

警方派出快打部隊到場壓制，並由救護車將傷者送醫，現場鍋碗瓢盆到處散落，一片狼籍。

台東分局成立專案小組且已鎖定涉案對象，目前已有7人到案，但是主嫌劉男還沒找到人，此外，政府明定中秋節嚴禁公共場所烤肉，民眾無視防疫規定，警方也已完成蒐證轉報衛生局裁處。

利嘉村長林肯毅對於中秋夜發生民眾群體鬥毆感到遺憾，但是他也強調，這群年輕人雖然都是台東人，但是絕對沒有部落裡的人。