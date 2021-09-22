基隆市長林右昌22日直言，未來國民黨主席很可能將是柯文哲，而民眾黨也將蠶食鯨吞，取代國民黨。台北市長柯文哲備詢笑說，太離譜，不可能的事，但他覺得自己吞民進黨還比較多、比較好！

柯文哲表示，這看一看就跳過去，實在是，他倒覺得自己吞民進黨還比較多、比較好，他民進黨還有很多朋友。

民進黨北市議員簡舒培質詢，民眾黨中央委員、北市府市政顧問林富男曾說「在哪個選區有仇人，我們可提名你去鬥掉他」。柯說，這不是很早以前的臉書貼文嗎？很早就拿掉了，妳幹嘛還存？