西曬房讓許多人家裡陽台的洗衣機、塑膠水管被曬壞，比較不受歡迎。有網友好奇詢問，「有人喜歡住西曬房嗎？」貼文一出引起熱議。（圖／達志影像）

房屋座向攸關到室內採光與室內體感溫度，往往是民眾買房時會考量的地方，像是坐東朝西的房子因為一下午的日曬，讓許多人家裡陽台的洗衣機、塑膠水管被曬壞，比較不受歡迎。有網友好奇詢問，「有人喜歡住西曬房嗎？」貼文一出引起熱議。

一名網友昨（21）日在PTT上發文表示，西曬房夏天很熱，但好處是室內不太會發霉，不用花太多心思除濕，聽說有些老人家就特別喜歡住西曬房，覺得曬太陽好健康，並詢問「現在年輕一代買房，西曬房會納入考慮嗎？」。

貼文一出引起熱烈討論，「西曬好，潮濕比熱還慘，現在冷氣很省電」、「精華區段有便宜的西曬房我還不買爆」、「我也蠻喜歡西曬房的，夏天是要提早一點開冷氣，但冬天可以在房間曬太陽很舒服」、「氣溫22度的西曬陽光超讚的」。

不過還是有網友排斥西曬房，「我住過，洗衣機都被曬壞了，塑膠水管也熱到變形起泡，曬衣繩粉碎，要想辦法遮陽」、「不通風的西曬房會死啊」、「西曬房把我放在抽屜裡的CD烤爛」、「你晚上靠在牆壁上都還能感受到溫暖」。