女星方文琳年輕時走偶像路線，有「擋泥板女神」之稱，現年56歲的她保養得宜，是演藝圈的美魔女代表之一。昨（21日）是中秋節，方文琳透露連續假期斷食三天，自爆體重降了3公斤。

方文琳在臉書分享第一次斷食72小時的經驗，笑說選在充滿烤肉和美食的中秋連假真是佩服自己，第一天她花了一個多小時跑8公里多，半夜睡覺時特別難熬，因為睡前有喝小杯高粱的習慣，卻沒辦法飲用而失眠。到了大家說最難熬的第二天，方文琳表示：「餓的感覺也還好，就是昏昏沉沉…所以約了按摩身體跟做臉也就耗去大半天」。

第二天晚上睡覺時有比較好入眠，但做了一個被硬塞食物的夢，方文琳笑虧在夢裡破功了。至於第三天的感受，她覺得有點昏沉，但還是到台北藝術大學走了五公里，花費一個小時，等到可以進食時，她先攝取流質蛋白質適應。

方文琳三天斷食下來，自曝體重從原來的49kg變成46kg，體脂肪也從23降為20，但飢餓的感受並不強烈，因為本身不是愛吃的人，平常的飲食習慣已是168或186，白天起床不會有食慾，只會吃兩顆蛋，運動後的晚餐才是補充整天能量的一頓。最後，她特別提醒每個人的狀況都不相同，「想斷食真的要先去爬文了解一下，可以先循序漸進的方式，再來有慢性病的不適合喔。」至於斷食的原因，方文琳是想重整體內所有的更新啟動，並不是減肥，希望慢慢恢復飲食後體重也能回歸。

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