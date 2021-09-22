為「愛奇兒家庭救助計畫」拍攝影片，是劉若英在三級警戒降級後的第一個工作。（愛最大慈善光協會）

魏如萱與兒子小路易一起作畫，手繪設計「星星雨傘」。（愛最大慈善光協會）

魏如萱與兒子小路易一起作畫，手繪設計「星星雨傘」。（愛最大慈善光協會）

劉若英應愛最大慈善光協會之邀，響應天使心家族基金會的「愛奇兒家庭救助計畫」，這也是她在三級警戒降級後的第一個工作，她感覺自己更有動力付出。

過去12週多居家隔離的日子，劉若英重新檢視自己的生活，靜靜品味與家人相處的時光，她說，「是更想回到基本的生活。更生活簡化」。經過疫情，「好像考驗了我真的不工作這件事會怎麼樣。現在休息得理直氣壯，可以好久連眉毛都不畫。有人建議我說儀式感很重要，在家也要打扮、化妝，但我經常傍晚才想起這個建議，也就無所謂所謂的儀式感了」。

解封後，她有了更積極的態度，「我會比以前更想要去做，想到就做」！又說：「以前人家要我寫文章或故事，我就是瀟灑回『兩三年吧，等我寫好』。」但現在的她則變成：「三個月我寫好給你！」經過疫情的洗禮。把握當下、愛要及時的心境轉換，也促使她更加積極的參與這次計畫。

劉若英分享自己走入家庭之後，覺得為家人的付出都會甘之如飴，若要說辛苦，那就是對家人的擔心。尤其對於孩子，滿滿的愛之外，總會是希望他快樂、開心、健康，在那背後，就會有很多父母的擔心。「別跑太快」、「別著涼」、「小心危險的地方」，這些擔心無時無刻都會跟著家長，「在這個擔心之外，其實父母該盡量的保持平常心。」

她聽完「愛奇兒家庭救助計畫」的志工介紹之後，語重心長的說：「一切都是為了守護好自己的孩子。」來自金門的翠錦媽媽的故事讓奶茶特別有感觸，為了讓孩子能夠自己走路上學，翠錦媽媽花了四年訓練。劉若英談到這個故事，忍不住哽咽，「讓孩子自己上學，這是多麼渺小的希望，背後是父母付出了多大了努力」？她因而決定協助基金會，號召社會大眾加入愛奇兒家庭救助計畫，她說：「父母先走出來，孩子才有希望！」

劉若英說，對愛奇兒家庭來說，很需要心理上的扶持與幫助，也是因為這樣才參與這次計畫。天使心家族基金會過去曾用家庭講座，讓無數愛奇兒家庭中夫妻、親子關係的轉化、突破。透過「讓家長帶家長」的方式，讓家長察覺、理解家長，織成一張照顧者彼此關懷的網。專業的社工師協助看見環境中的資源與可能性，並由諮商師幫助照顧者釐清千頭萬緒，突破家庭關係的盲點。

劉若英關注的「愛奇兒家庭救助計畫」，希望透過您的捐款，讓愛奇兒家庭能被關懷和照顧，為了答謝您的愛心，愛最大慈善光協會特別準備了回饋禮，捐助999元可獲得流水編號桂冠感謝狀，捐助1999元則破天荒可得到金曲歌后魏如萱與小路易親子手繪設計的「星星雨傘」，傘面還附有魏如萱的簽名。魏如萱看了愛奇兒影片後，很心疼愛奇兒家庭，覺得家長很勇敢也好辛苦，所以親身為他們打氣，並帶領小路易一起作畫為公益獻身。她提及沒有家長一開始就知道如何當爸媽，從懷孕、生子到養育沒有捷徑，都必須親身體驗，跟著孩子一起成長，她特別提及聖經馬太福音第六章與大家共勉，「經文前後告訴我們，不要太為生活憂慮，當媽媽總是很容易操心，要適時提醒自己放鬆。」這樣才能將壓力釋放。

魏如萱並分享星星雨傘的創作絮語 ，「那天和孩子坐在客廳的桌子前面一起畫畫，他畫一張，我畫一張，雖然我是他的媽媽，但是當我們拿起畫筆，各自畫著喜歡的顏色和線條的時候，我們變成了朋友。」她表示很開心畫作可以變為實體贈品，為愛奇兒家庭盡一份心，圖中童趣的筆觸畫出獨角獸、馬和星星等。此外，善心人士亦可選擇無償捐助、也可靈活運用今（ 22日）甫上路的振興五倍券，綁定數位後可由10／8起透過信用卡或ATM捐助善款。