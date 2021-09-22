國民黨主席舉選將於25日投票，基隆市長林右昌表示，未來國民黨主席很可能是現任台北市長柯文哲，並提及近日最火紅歌曲「『柯』在我心底的名字」，他認為，應該是現在國民黨政治人物最有感的一首歌。

基隆市政府下午舉行防疫記者會時，林右昌更進一步指出，日前國民黨主席舉行政見說明會大家都很關心，自己也有關注，他只是說出心裡的感覺，以及國民黨不願面對的真相。

林右昌提及，現在政黨競爭非常正常，在民主時代也是應該的事，以台灣政黨、政治競爭態勢來看，現在有很多國民黨支持者相當焦慮，他說，現在民眾最關心、認同的是對國家主權的堅持，以及未來國家發展方向。

林右昌也再次強調，無論黨主席選舉結果為何，未來國民黨主席很可能是柯文哲，民眾黨的策略也非常清楚，不斷朝著取代國民黨前進。最後，更引用近期獲金曲獎年度歌曲「刻在我心底的名字」，他認為，是現在國民政治人物心裡最有感的一首歌，不過，「刻」應該是是柯文哲的「柯」。

對此，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁回應，民進黨處心積慮要裂解國民黨，手法太粗糙，明眼人都看得出來，造成台灣政治生態是一個小藍，一個小白和一個大綠，讓民進黨可以永遠執政。

民眾黨不分區立委邱臣遠也反擊說，如果林右昌對柯文哲及民眾黨如此關心，非常歡迎加入本黨，他認為，林談論國民黨主席選舉還扯到柯文哲身上，根本是騎驢找馬，為了蹭柯聲量的政治目的，路人皆知，如果有時間，應該把心思放在基隆捷運，包括路線改到哪、用什麼系統、相關預算要增加多少。