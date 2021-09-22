數位五倍券22日開放綁定，昇恆昌免稅商店同步推出「昌粉券」，線上開放登記抽獎，限量1000名幸運兒可獲得商品抵用券500元。看準五倍券商機，昇恆昌自10月12日更推出優惠活動，無論是否使用五倍券，只要購物消費最高回饋2千元，5倍直接加碼升級變7倍。

搶搭「數位五倍券」綁定潮，昇恆昌同步推出「昌粉券」抽獎活動寵愛會員，自22日上午9時起開放線上登記，只要在30日前，成為昇恆昌iRich Club官方LINE會員，並輸入通關用語即可登記抽獎，限量1000張，可與五倍券一起使用。

昇恆昌表示，自疫情爆發後，全台各地門市與台北市區內湖旗艦店不用護照、不用機票照樣能買，商品維持免稅優惠價再加上多重優惠折扣，不瘦荷包也能盡情購物，不僅如此，配合政府發行五倍券，自10月12日起推出「放大你的鈔能力」優惠活動，主打5000元升級7000元購物優惠。