新北祭祀公會擬千人聚會 民政局：已駁回申請 15:262021/09/22 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市某祭祀公會25日將召開1100人員工聚會，此舉恐違反中央發布強化二級警戒措施。對此，新北市長侯友宜表示，已駁回申請，將嚴格執行防疫規定。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市某祭祀公會25日將召開1100人員工聚會，此舉恐違反中央發布強化二級警戒措施。對此，新北市民政局長柯慶忠表示，目前新北仍維持強化二級警戒，集會活動人數上為室內50人、室外100人，祭祀公會前陣子有提出申請，17日審理時已經駁回申請，並要求在符合人數限制下召開，落實防疫規定，若還是維持1100多人召開活動，將依傳染病防治法開罰。 板橋某社區今日將解隔離 侯友宜：大樓清消已完成 新北16萬學生首波BNT今開打 侯友宜：接種率要拉高 #防疫規定 #申請 #祭祀公會 #新北 #聚會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》透天厝保命防跌 雙北富豪搬現金入手 15:082021/09/22 財經 北市熊好券今登記 須綁定台北通 1128商家加入 13:052021/09/22 生活 11月赴美須完整接種疫苗 醫：沒看到高端申請認證 12:232021/09/22 生活 新北學生BNT疫苗開打 侯友宜提這幾點要家長老師注意 15:282021/09/22 生活 教育部准了！清大申設學士後醫學系 今年底獨招 11:542021/09/22 生活 史上幅度最大！新北警分局偵查隊長調動 16分局全換人 13:452021/09/22 社會 新北挺安全 讓你居住更安全 09:562021/09/22 區域情報-新北 「試管嬰兒補助」上路 生殖醫學中心諮詢量成長3成 12:592021/09/22 生活 侯友宜視察新北校園施打BNT 預計月底前施打16萬名學生 14:442021/09/22 生活 陸申請加入CPTPP 陳冲：台已快沒招 不妨試這一步 10:552021/09/22 財經 中市議會藍、綠陣營追加減預算激烈攻防戰 加開3天臨時會審查 12:372021/09/22 政治 生活熱門新聞 用生命教書！老師視訊上課從不露臉 鏡頭一開全班淚目 - 生活 準颱風「電母」周六前生成 最新路徑曝光 這天起降雨機率高 - 生活 打完疫苗後5天增8死 羅一鈞：全打AZ或莫德納 - 生活 為何不等實體五倍券？網提2點大勝數位綁定：不會再被騙 - 生活 數位五倍券今開放登記 8場所不能用！15大QA看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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