新北市某祭祀公會25日將召開1100人員工聚會，此舉恐違反中央發布強化二級警戒措施。對此，新北市民政局長柯慶忠表示，目前新北仍維持強化二級警戒，集會活動人數上為室內50人、室外100人，祭祀公會前陣子有提出申請，17日審理時已經駁回申請，並要求在符合人數限制下召開，落實防疫規定，若還是維持1100多人召開活動，將依傳染病防治法開罰。