北美山羊（Mountain Goat）通常是棕熊的獵物，不過近期加拿大一頭山羊卻成功避免讓自己成為大餐，甚至還讓一頭母棕熊斃命，科學家指出，母棕熊被發現時，腋下及脖子都被山羊角刺穿。

棕熊與北美山羊在峭壁上相遇。

英國《衛報》（The Guardian）報導，4日一名登山客在加拿大卑詩省（British Columbia）一處登山步道發現了一頭母棕熊的遺體。經過屍檢後，加拿大公園管理局（Parks Canada）認定，這頭僅重70公斤的母棕熊是被一頭山羊刺死的，山羊角刺穿了牠的腋窩及脖子。

加拿大公園管理局野生動物生態學家拉斯金（David Laskin）表示，棕熊被獵物山羊謀殺的情況相當罕見，這還是他及同事們頭一次親眼看到這種事。

他說棕熊發動攻擊時，會聚焦在頭部、背面頸部、以及肩膀，所以通常是從上面發動攻擊，山羊則會使用尖銳的羊角防禦。

不過山羊棲息的環境讓牠們在躲避獵食者時佔有一定優勢，牠們通常棲息在高海拔山區，能夠敏捷地在高山岩石中行走，厚厚的白色外皮在牠們移動時形成良好的保護色。

山羊最重可達125公斤，黑色羊角可長至12英吋，牠們鮮少下山冒險，但是部份覓食區域和棕熊重疊，因此當兩種動物相遇時，通常都很致命。

北美山羊。

拉斯金指出，棕熊獵捕麋鹿等大型蹄類動物時，有時會讓自己陷入險境。2018年，加拿大優鶴國家公園（Yoho national park）一頭棕熊試圖延著岩石邊緣靠近一頭母山羊及小山羊，最終因為山羊棲息的懸崖壁太過陡峭無功而返。

拉斯金說，過去確實有聽說過山羊出於防禦殺死棕熊的案例，但真的非常少見，他讚嘆這件事提醒人們：「大自然充滿驚奇。」