民進黨今中常會，身兼黨主席蔡英文總統就致詞時提到中秋節連假時期，大陸無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入一事表示，一定要像先前處理鳳梨事件一樣，順利化解這波打壓。再次呼籲朝野政黨，對外立場更應該一致，此時此刻，農民需要全民力挺，最不需要的，就是政黨之間彼此相互攻訐。

下週二是民進黨35週年黨慶，蔡英文總統今致詞時指出，如果以人的年紀來看，35歲，已經是累積足夠經驗，能夠扛起重責大任的年紀。相信現在正在執政的民進黨，也是以這樣的態度，來回報台灣人民35年來的愛護和支持。

她說，在威權時代衝破黨禁、在民主時代引領風潮，在野的時候認真監督、執政的時候擔當責任。這就是民進黨的同志菁英，35年來，一棒接一棒，傳承下來的精神。

她說，每一次她經過中央黨部九樓門口，那張「創黨工作十八人小組」合照，都在提醒她，「民主進步黨」這塊招牌，是很有重量的，身為主席，必須要把招牌扛好。

她指出，所以，她要和所有的黨員同志相互勉勵，不會忘記當年創黨前輩奉獻出的熱情。現階段，也要承擔執政責任，堅持主權、守護民主、壯大台灣。

她說，這幾天，正好也是聯合國大會進行總辯論的日子。相信這段時間，大家都感受到，有越來越多的國家，都認為國際社會長期排除台灣，並不是好的做法。

她指出，去年疫情發生以來，台灣和許多抱持相同價值的國家，互相支持、援贈物資，希望透過這樣「善的循環」，一起走出疫情陰霾。台灣正用行動證明，台灣是國際社會的良善力量，有意願，也有能力參與國際社會。

她說，但是所承受的政治壓力，依然很大。中秋連假期間，中國無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，政府已經立即啟動應變，一定要像先前處理鳳梨事件一樣，順利化解這波打壓。

她說，像是受影響產區的黨公職，尤其是孟安、櫂豪，還有很多人，都在第一時間就站出來力挺農民，安大家的心，「清廉、勤政、愛鄉土」，民進黨的招牌擦得很亮，是因為大家都很努力在拚。

她表示，再次呼籲朝野政黨，農民受到對岸無理打壓，對外立場更應該一致，此時此刻，農民需要全民力挺，最不需要的，就是政黨之間彼此相互攻訐。

她說，想用剛才影片的最後一句話，來勉勵大家，「感謝有你，做伙出力」，謝謝台灣人民三十五年來對我們的愛護，「我們會記得這份厚愛，帶領台灣繼續改革、繼續進步」。