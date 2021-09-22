苗改場開發添加機能性蠶蛹的貓咪用主罐頭，經肉雞與小鼠攝食動物試驗，發現可有效降低動物腸道有害菌數量7％至15％，有效促進動物營養吸收舆健康，經體外試驗證實可抑制金黃色葡萄球菌生長。（苗改場提供）

蠶蛹也能做成貓罐頭？農委會苗栗農改場利用家蠶所具有的特殊免疫特性，在化蛹過程中誘導產生天然抗菌胜肽，利用具有抗菌物質的蠶蛹成功研發推出「蠶蛹配方」，可有效抑制動物腸道壞菌生長，顯示貓咪有便臭味明顯減輕、肌肉緊實、毛髮光亮、食慾提升等，高達7成挑食的貓咪也吃得津津有味。

根據台灣經濟研究院的調查報告，國內寵物飼養隻數已超過15歲以下青年人口數，109年國內寵物家貓有100萬隻，寵物保健產業規模也已達到600億。苗改場表示，以往蠶農飼養家蠶以收蠶絲製作蠶絲被，以及少量供給代工廠生產化妝保養品為主要經濟收入，剩下的蠶蛹幾乎當作堆肥，並無實質經濟利用，本次搭上保健風潮，推出機能性蠶蛹飼料添加物，讓蠶蛹變黃金。

苗改場場長呂秀英表示，蠶蛹含有多種動物性營養成分，包含粗蛋白、粗脂肪、醣類及甲殼素等，尤其蠶蛹蛋白是一種完全蛋白質，含有人類無法自行合成的必需胺基酸，且富含omega-3脂肪酸而 omega-3脂肪酸眾所皆知是現代飲食容易缺乏的。充足的omega-3脂肪酸攝取可保護血管、減少心血管疾病、不正常發炎、三高等風險，並可提升哺乳類動物免疫力。

呂秀英指出，苗改場開發添加機能性蠶蛹的貓咪用主罐頭，經肉雞與小鼠攝食動物試驗，發現可有效降低動物腸道有害菌數量7％至15％，有效促進動物營養吸收舆健康，經體外試驗證實可抑制金黃色葡萄球菌生長。

另經養貓飼主自願受試調查，有超過7成貓咪接受添加蠶蛹的罐頭。另根據問卷調查顯示，貓咪有便臭味明顯減輕、肌肉緊實、毛髮光亮、食慾提升等現象，目前抗菌蠶蛹的研發技術已授權生技公司與蠶農簽署原料契作，期望藉此吸引更多農民投入蠶桑產業生產機能蠶蛹，共同創造產業與消費者多赢的局面。