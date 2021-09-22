元大金(2885)指出，「元大特選電動車N」預計於9月底前掛牌上市，發行價格為新台幣5元，發行期間為10年，2031年到期。這檔ETN最大的特色就是，只要約5000元，小資族就可掌握未來10年台灣電動車產業行情。

「台灣指數公司特選台灣電動車產業鏈代表報酬指數」(IR0135)是從台灣電動車產業中，選取上市、上櫃合乎採納標準的電動車產業股票做為成分股。「元大特選電動車N」與這檔報酬指數漲跌幅度完全連動，意即理論上指數漲跌多少，元大特選電動車N就漲跌多少。

電動車崛起帶動百兆商機噴發，而發展電動車關鍵技術機電、資訊、網路、電子工程正好是台灣的強項，順勢切入電動車供應鏈可為台灣帶來無窮的機會，不管是整車、系統、電池、電控、馬達、感測、半導體、光電、顯示器及智慧IC供應鏈等，都擁有龐大的全球競爭力，電動車產業將成為台灣未來投資的新藍海。

「元大特選電動車N」成分股目前包括：台達電(2308)群創(3481)研華(2395)友達(2409)微星(2377)緯創(3231)正新(2105)致茂(2360)新普(6121)佳世達(2352)東元(1504)貿聯-KY(3665)和大(1536)致伸(4915)亞光(3019)裕隆(2201)威剛(3260)三陽工業(2206)中華(2204)正崴(2392)共20檔股票，皆是鎖定以電動車為高度發展重心的關鍵企業。

想一次買進這20檔成分股股票，可能要花費幾百萬元，而「元大特選電動車N」目前投資一張約5000元就可以達到完全追蹤這20檔臺灣電動車產業成分股股票的效果，適合小資族和沒有時間看盤選股的投資人。

iPhone 13三大利多支撐買盤 長尾效應待觀察
搭電動車成長商機 元大特選電動車N將上市
#友達 #微星 #元大金 #緯創 #東元