元大金(2885)指出，「元大特選電動車N」預計於9月底前掛牌上市，發行價格為新台幣5元，發行期間為10年，2031年到期。這檔ETN最大的特色就是，只要約5000元，小資族就可掌握未來10年台灣電動車產業行情。

「台灣指數公司特選台灣電動車產業鏈代表報酬指數」(IR0135)是從台灣電動車產業中，選取上市、上櫃合乎採納標準的電動車產業股票做為成分股。「元大特選電動車N」與這檔報酬指數漲跌幅度完全連動，意即理論上指數漲跌多少，元大特選電動車N就漲跌多少。

電動車崛起帶動百兆商機噴發，而發展電動車關鍵技術機電、資訊、網路、電子工程正好是台灣的強項，順勢切入電動車供應鏈可為台灣帶來無窮的機會，不管是整車、系統、電池、電控、馬達、感測、半導體、光電、顯示器及智慧IC供應鏈等，都擁有龐大的全球競爭力，電動車產業將成為台灣未來投資的新藍海。

「元大特選電動車N」成分股目前包括：台達電(2308)、群創(3481)、研華(2395)、友達(2409)、微星(2377)、緯創(3231)、正新(2105)、致茂(2360)、新普(6121)、佳世達(2352)、東元(1504)、貿聯-KY(3665)、和大(1536)、致伸(4915)、亞光(3019)、裕隆(2201)、威剛(3260)、三陽工業(2206)、中華(2204)、正崴(2392)共20檔股票，皆是鎖定以電動車為高度發展重心的關鍵企業。

想一次買進這20檔成分股股票，可能要花費幾百萬元，而「元大特選電動車N」目前投資一張約5000元就可以達到完全追蹤這20檔臺灣電動車產業成分股股票的效果，適合小資族和沒有時間看盤選股的投資人。