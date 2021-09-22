俗話說，人非聖賢，孰能無過，每個人身上都有屬於自己的弱點，有些人總能非常完美地隱藏起來，不過有些人即使很想揚長避短，卻經常在無意間暴露出來，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、射手座、巨蟹座做人最老實直率，很難把弱點藏起來，總會表現得非常明顯。

▍NO.3 雙魚座

雙魚座的身上有很多弱點，而且他們根本無法隱藏，尤其在面對自己最熟悉和信任的人時，總會不自覺暴露自己的軟弱，完全藏不住情緒，因為他們認為，若雙方已經很要好，就應該坦誠相待，他們會心甘情願把自己全部的祕密告訴給對方，但有時太相信他人，恐成為被傷害的把柄。

▍NO.2 射手座

射手座是一個非常直率的人，從來不會當雙面人，也不曾故意隱藏自己的弱點，只會非常老實地把自己展現出來，因為他們實力夠強，根本沒必要虛張聲勢，就算被人發現了缺點，也沒有人敢當面挑釁他們，一般人也不敢輕易陷害他們，總是很受人尊敬。

▍NO.1 巨蟹座

巨蟹座天性非常敏感，為了不讓自己受到傷害，經常會與人保持距離，警戒心比一般人強很多，但他們並不是很擅長隱瞞的人，就算刻意掩飾自己的弱點，也會輕易被人看穿手腳，演技破綻百出。不過，只要跟巨蟹座深入相處過一段時間，就能發現他們的內心其實非常溫柔善良，熟識後反而會讓人喜歡上他們。