政院五倍券22日上午推出大當機，台北市長柯文哲才剛笑「多漏氣、立院會毒打一頓！」豈料柯因要用台北通登記領「酷碰券」，APP卻一直在忙線更新中，導致柯下午到議會要用台北通掃條碼實名制卻不成功。柯備詢直言，他回去會查，要求每個人給他專案報告，還酸「行政院長蘇貞昌怎麼處理行政院的部下，我就怎麼處理北市府部下！」

民進黨北市議員簡舒培質詢，柯有時間嘴中央，現在自己要用台北通領熊好券也領不到，不要回去修理資訊局長呂新科，要想一下是不是自己的問題。

柯答詢，他是為了領酷碰券，要重新下載，現在還沒跑完，因還沒把台北通重新更新、換個版本更新，他早上跑來跑去，還沒時間做此事，回去會跟資訊局長查明，會負責處理，放心，以他的個性，回去市府一定讓它「翻天覆地」。

柯強調，「我怎處理我的北市府部下，就會像蘇貞昌一樣處理蘇的行政院部下！」大家同樣負責，回去每個都要給他專案報告。