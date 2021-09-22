愛普（6531）預計將股票面額由10元變更為5元，成為國內第三家上市櫃公司面額改成非10元，並訂10月18日新股上市，屆時股價將變成原本的1/2，。以愛普22日收盤737元，屆時股價將由700元級降成300元級。

為吸引小資族買盤青睞，台灣第一家將面額10元降為1元為上櫃的長科*，於2019年9月間，將股價減為1/10，即從原本300多元減為30多元，2020年3月面額變更後，一度最低拉回至17.2元，接下來股價從谷底強彈，日前一度重返百元大關，最高來到115.5元，22日收97.5元，股價翻了好幾倍，若面額未改，可能也是千元級高價股。

另外，同集團的上市公司長華*，於2020年8月間跟進，面額也由10元降為1元，股價從192元掉到新股重新掛牌之後幾日的18.9元，今年7月股價最高達39元，22日收32.7元，股價已翻了約一倍。

愛普預計舊股票最後交易日為10月6日，舊股票停止交易期間為10月7～15日，舊股票最後過戶日為10月10日，舊股票停止過戶期間為10月11～15日，換發股票基準日為10月15日，有價證券換發日，以及新股票上市買賣日、舊股票終止上市買賣日，均為10月18日。