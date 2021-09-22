美國一名年輕媽媽18歲時發現大腿內側的痣發生變化，卻沒有太過在意，直到3年後再去檢查，才發現自己罹患黑色素瘤，經過好幾年的治療後，病情仍沒有改善，甚至擴散到全身，最終在近日不幸離世。

根據《BuzzFeed》報導，美國年輕媽媽皮爾森（Kassidy Pierson）在18歲時，發現自己大腿內側的一顆痣有點不太一樣，它的形狀、大小、顏色經常發生變化，而且還會乾燥發癢，有時甚至會流血，不過當時皮爾森懷有身孕，也沒有醫療保險，因此對這顆痣不以為意，更沒有去醫院檢查。

直到3年後皮爾森才又想起這顆痣，醫生安排了活體組織檢查，發現她罹患黑色素瘤，這種疾病是皮膚癌中最危險的一種，嚴重的話可能致命，而且皮爾森就醫時病情已經發展到第3期，黑色素瘤擴散到了淋巴結。

不過她的第一位醫生並未幫她進行太多治療，導致1年後黑色素瘤惡化到第4期；換醫生後，她做了許多治療與手術，包含化療、免疫療法、標靶治療、放射性治療，還參加臨床試驗，甚至切除了一部分肺部。

然而抗癌生活過了6年，今年初醫生還是遺憾通知她，黑色素瘤已經擴散到全身，還進入大腦中，她的身體裡至少有7顆新腫瘤，這意味著任何治療方法在她身上都將不再有效，醫生建議她要接受「臨終關懷」，回家享受生命最後的時光。

於是皮爾森約了許多親朋好友見面，「我的日程已經滿了，因為我不知道我何時會死去，可能是幾天、幾周、幾個月，甚至幾年，這取決於癌症的發展速度，但我現在感覺很好，所以我盡可能不斷和我所愛的人在一起」。

皮爾森也開始著手安排自己的葬禮，甚至提前向兒子預告自己即將死亡的事實，好讓他能有心裡準備，「我正在寫信、錄影片，並為我的孩子準備禮物，為我不在他身邊的時候做好準備。我想讓他知道他對我有多重要，也能讓他了解我是誰，並在某些特殊時刻提醒他，媽媽一直陪在他身邊」。

此外皮爾森還創辦了一個TikTok帳號，拍片分享黑色素瘤的嚴重性，她希望透過自己的人生經歷，能夠告誡大家一定要去檢查自己的皮膚，「越早檢查越好，這可能可以挽救你的性命」。

@ohhkayypee There will be a slideshow video coming soon. Thank you for all your support. She was loved. And finally… get your skin checked. ♬ original sound - Ohhkayypee

本月10日皮爾森的姊姊在帳號上傳了一段新影片，告知大家皮爾森已經過世，「她走的時候和未婚夫在一起，不痛苦也不孤單」，並感謝所有粉絲一直以來的支持和鼓勵，在影片最後，她也引用了妹妹最常說的話：「要好好檢查你的皮膚」。

根據美國癌症協會，黑色素瘤可以通過「ABCDE規則」來辨識，A代表不對稱、B代表邊界不均勻或不明顯、C代表痣的顏色發生改變（褐色、黑色、棕褐色等）、D代表大小直徑改變（大於鉛筆橡皮擦的大小）、E代表出現出血、搔癢和結痂等現象。