曾兩度入選明星賽的洋基隊投手塞弗瑞諾（Luis Severino），上一次登板投球是2019年美聯冠軍賽，相隔2年再度於大聯盟賽事站上投手丘，以後後援投手身份幫助球隊封鎖住遊騎兵隊最後2個半局的攻勢，7比1留住勝利。

塞弗瑞諾曾是洋基隊王牌投手，但和球隊重新簽約後，面臨大大小小多個傷勢，台北時間22日雖然是以他比較陌生的後援身份上場，能夠出賽已經讓他和球隊相當欣慰。

洋基總教練波恩（Aaron Boone）表示：「這次投球對他、對隊友以及我們這群看著他經歷一切考驗的人來說，是很驕傲的一刻，他對抗許多不同事物，真的超級拚命才達到這一步。」

塞弗瑞諾於8局上登場，主投2局被敲2安打無失分，送出2次三振，賽後說：「我感受很多不同的情緒，但我很開心可以回到投手丘，很高興終於可以幫助球隊，都我投出第1球後，就知道一切恢復正常了。」

波恩表示，目前傾向讓塞弗瑞諾以後援投手出賽，但也不會設限，再視情況看看可以怎麼善用他，畢竟塞弗瑞諾是一位極具天賦又出色的投手，不該限制他可以做到的事。