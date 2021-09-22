數位領取不一樣了！經濟部最新統計，至下午3點為止，五倍券官網共666萬人次造訪，完成數位綁定超過112萬人，如加上共同綁定(小孩)部分，才上線6小時，就已接近140萬人登記領取數位券，首日就有機會挑戰過往三倍券數位總人數紀錄。

回顧三倍券領取，選擇信用卡、行動支付、電子票證的數位綁定人數，僅有176萬人，比例僅及8％，整個被紙本券完敗。

不過五倍券改頭換面，第一天9點開放數位綁定，到下午3點為止，單人綁定人數突破112萬1708人，共同綁定人數也有27萬1398人，等於整體數位綁定人數達139萬多人，是超乎想像狀況。顯示這次數位券推出加碼500元好食券、推出識別標章，讓民眾使用數位可比照紙本優惠等，有一定效果。

另外加碼券人數，除i原券較少46萬多人外，其餘主要的國旅券、農遊券、藝fun券等，都已有超過300萬人登記抽籤。

經濟部表示，五倍券官網連線已恢復正常，若干介接至各業者的綁定功能因流量過高，較為緩慢，仍持續改善中。