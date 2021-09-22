崇仁護專老照科主任楊筱慧指導阿蓮姊練瑜珈。（中華聖母基金會提供）

嘉義市長黃敏惠與長者一起學製作手工藝品。（廖素慧攝）

嘉義市首座設在大專院校內的長照關懷據點22日由市長黃敏惠揭牌，是天主教中華聖母基金會與崇仁醫護管理專科學校合辦，利用校園閒置空間，開辦共餐、健康促進、預防及延緩失智失能等照護，還有很夯的高齡瑜珈課。

黃敏惠表示，國內老年人口數突破14％，邁入高齡社會，推估2025年將超過20％，進入超高齡社會，嘉義市於2011年起就致力打造高齡友善城市，目前全市有37個社區照顧關懷據點，會持續輔導民間單位設置新的服務據點，嘉惠更多長者。

黃敏惠表示，感謝天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會、崇仁醫護管理專科學校，協助成立社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照崇仁站，這裡有良好的場地與設備，更結合學校教育人才、聖馬爾定醫療團隊以及社區參與，別具意義。

天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會董事長陳美惠表示，基金會有豐富經驗，崇仁醫護管理專科學校有老人服務事業管理科，結合學校資源及聖馬爾定醫療團隊，讓長輩接受多元服務，促進青銀共融，打造崇仁站成為最具特色、獨創的社區照顧關懷據點。

68歲的阿蓮姐當場示範自己學瑜珈的成果，並分享上課的收穫，她去年因車禍開刀後，右腳髖關骨卡卡，不能跨大步、爬樓梯，學瑜珈約半年後，有明顯改善，原先肩膀、腰的痠痛以及消化問題也舒緩了。

社區巷弄長照崇仁站每周一至五上午9點至下午4點，提供訪視、電話問安、諮詢及轉介、共餐、健康促進活動、預防及延緩失能失智等照護服務，還有1周2次的高齡瑜珈課，能提升長者心肺功能與肌耐力。