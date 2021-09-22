全國運動會賽事正在舉辦中，議員李柏毅22日質詢時批評，北市代表隊的隊服出現「北」字，被選手認為很醜，一般民眾看起來就是「阿北」，根本是拍馬屁的行為。對此，市長柯文哲表示，「這不會是宣傳，我不會做這麼難看的」。

柯文哲22日前往議會進行追加預算案報告，李柏毅質詢時拿出全國運動會代表隊隊服及帽子，質問衣服上的「北」字是什麼意思？「北七」還是「北爛」，還是代表「阿北」？代表柯文哲？柯文哲表示，不曉得。

對於變更北市代表隊服裝是誰決定的？為什麼改變圖案以及隊服含義是什麼？柯文哲皆表示不知道，「那就是台北市的...」。

李柏毅批評，光做這一套衣服花了300多萬，加背包、褲子，連市長都不曉得這是台北代表隊服裝，用市民的稅金來做柯文哲個人的宣傳適合嗎？柯竟回稱「這不會是宣傳，我不會做這麼難看的」，現場一片笑聲。

李柏毅批評，代表北市比賽的選手覺得難看不想戴，追問預算怎麼花的？體育局長李再立回應，這是整合行銷小組，認為參加全國四大賽會要統一標示，於是設計標示物。

李柏毅追問涵義是什麼，為什麼改變台北市的市徽，還以為是新北市？李再立回應，「它就是台北市，新北市不會寫這樣子」。李柏毅批評，花300多萬沒有人想帶，且沒有理由，根本是拍馬屁的行為，一般民眾看起來就是「阿北」，沒有台北市的感覺。