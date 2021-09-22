恒大債務危機衝擊全球股市，因中秋連假休市2天的台股今(22日)補跌，終場下殺350點，收在16925點，三大法人合計賣超426.81億元，其中，外資即大砍354.95億元。

雖然美股周二(21日)出現反彈，今日開盤的台股仍難逃補跌命運，終場收在16925點，下跌350點，成交值2930億元，盤後統計三大法人合計賣超426.81億元，其中，外資及陸資由上周五買超轉為大幅賣超354.95億元，自營商也賣超93.44億元，僅投信買超21.58億元，呈現連續8個交易日買超。

受台積電ADR前3個交易日下挫影響，台積電今日盤中一度跌至583元，跌幅近3%，終場收在586元，跌14元，跌幅2.33%，影響大盤下跌約115點，包括聯發科、台塑化、國泰金、中鋼今日股價收盤均重摔逾3%，都拖累大盤指數下殺，其中聯發科收在911元，台塑化收在92.8元，國泰金收在56.8元，中鋼收在36.3元。