新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格議題，但黨內看法不一，傳出總統也沒有點頭；據轉述，民進黨祕書長長林錫耀今在民進黨中常會表示，「就黨的立場來說，要支持這樣的案子」；會後記者會時林表示，也許總統沒有說完全支持新竹合併升格，但總統說樂見討論，已經是非常好的肯定。

林錫耀會後記者會指出，蔡總統對林智堅提出合併升格倡議，非常樂於看到各界多加討論，當時總統也點出，未來第一要看民意，第二，相關修法要審慎配合，也許總統沒有說完全支持新竹合併升格，但總統說樂見討論，已經是非常好的肯定。

他說，經過這一兩週發布民調，不管新竹縣或市，民意都有過半以上，不支持的不到、支持的一半，民意已經有所展現，相關修法固然要審慎，但相信只要大家意見趨於一致，修法在立法院應該可以順利完成。

他強調，蔡總統對於這個倡議，不僅樂見大家的討論，應該也樂見其成，這是我對蔡總統個人的態度所做的理解。

據轉述，林智堅今也在會中表示，升格修法是新竹縣長楊文科提的，他是說「合併不是升格」，對於新竹縣市升格，現在是「郎有情妹有意」。

據轉述，林錫耀今天在民進黨中常會黨務報告指出，就新竹縣市合併議題，就民進黨的立場來說，要支持這個案子，但對於縣市，因為仍涉及國土規劃、《財政收支劃分法》修法，會比較困難，因此應該「新竹先行」。