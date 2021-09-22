中秋連假期間，全球股市因恒大債務危機掀起驚滔駭浪，台股休市2交易日後今開市亦難逃一劫出現補跌，在權王台積電(2330)重摔2%失守600關衝擊下，恐慌性賣壓傾巢出籠，權值股聯發科(2454)、大立光(3008)、聯電(2330)、友達(2409)等無一倖免，金融、航運、鋼鐵股亦同聲哀號，指數跳空開低後一度重挫438點、低探16838點，直接摜破萬七大關、半年線，僅部分化工、網通、電商股逆勢突圍力抗空軍，終場加權指數下跌350.97點為16925.82點，呈現連6黑頹勢，成交值縮為2930.29億元。今日外資(不含外資自營商)賣超354.9461億元，投信買超21.5813億元，自營商賣超93.4482億元，三大法人賣超426.81億元。

台積電(2330)受制秋節連假期間ADR重挫，今跳空跌破600元並摜破季線與半年線，盤中低探583元，並回補8月26日的多方跳空缺口，權值股殺聲隆隆整體士氣低迷，大立光(3008)重挫4.7%險守2300元，日月光投控(3711)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、聯電(2303)、鴻海(2317)、友達(2409)亦齊步走疲，IC設計族群成空方大本營，聯發科(2454)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、敦泰(3545)、驊訊(6237)、創意(3443)、迅杰(6243)、智原(3035)跌勢尤重，股王矽力-KY(6415)相對穩健逆勢收紅，信驊(5274)持續挑戰股后寶座，以小黑作收；ABF三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)後市雖獲外資看俏，惟股價不敵賣壓同步下挫。

金融股遭空頭狙擊呈現連2黑，國泰金(2881)重挫3.5%，富邦金(2881)、中信金(2891)、元大金(2885)、華南金(2880)、新光金(2888)、台新金(2887)、玉山金(2884)等紛紛繳械；傳產龍頭股亦成殺盤重心，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)一片綠油油，中鋼(2002)、遠東新(1402)、統一(1216)跟進軟腳。部分化工股展現抗跌力道，永光(1711)、中華化(1727)、三福化(4755)、材料-KY(4763)逆勢走揚；5倍券數位綁定今開放，概念股掀慶祝行情，網家(8044)亮燈漲停，富邦媒(8454)跟進大漲3.7%；網通股成資金避風港，台揚(2314)放量攻頂，帶動啟碁(6285)、智邦(2345)抗跌有撐。

中秋連假期間，國際股市因恒大風暴展開大屠殺，台股亦難倖免，今日開市即遭逢恐慌性賣壓，在台積電(2330)領跌權值股展開殺盤，電金傳全軍覆沒下重挫逾300點，連續失守萬七及半年線大關，外資趁火打劫今日大提款354.94億元。市場擔憂恒大爆雷是否演變成雷曼兄弟事件，重演2008年金融海嘯，分析師指出，其實恒大債務問題並非一天兩天的事，對國際金融圈來講早已是公開的秘密，對股市來說，短線仍會有避險、恐慌等賣壓，但頂多是短線修正，離全面轉空還有距離，不需過度擔憂。建議投資人拉高現金部位、多看少作因應，高現金殖利率及金融股有望撐盤。

分析師表示，考量近期台股成交量能萎靡，盤面缺乏主流股，市場持股信心不足下，偏好短線進出，操作難度增加，預期指數區間在16,800-17,150點震盪，建議投資人謹慎保守為宜，採取低接布局策略，以績優的晶圓代工、IC載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為主。短線恐慌性賣壓在所難免，所幸台灣科技股基本面非常紮實，頂多是短線修正，無須過度擔憂，建議先避開銅、鐵、塑化等大宗商品會直接受衝擊的類股。