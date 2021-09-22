國光生流感疫苗海外版圖再下一城!國光生(4142)今(22)日宣布，與俄羅斯疫苗製造商Petrovax完成簽約，每年提供四價流感疫苗原液，在俄國調劑充填包裝，未來可望供應俄羅斯及鄰近各國，由於近年來俄羅斯常是新流感病毒的發源地，當地對流感疫苗需求大增，俄國及東歐已成為極具開發潛力的疫苗新市場。

國光生表示，在這次流感疫苗原液進軍俄羅斯的過程中，展現出國光獨有的價值和優勢，俄羅斯今年已小量進口國光四價流感疫苗原液，並在當地完成規格測試和品質確認；再加上國光流感疫苗廠已獲歐盟認證，俄羅斯法規單位認為無須查廠，因此，今年將把小量試產的流感疫苗成品送俄羅斯法規單位申請藥證，若一切順利，可望在明年取得四價流感疫苗藥證，正式進入量產採購階段。

依俄羅斯方提出的需求，第一年採購流感疫苗原液至少100至300公克，之後根據市場需求每年可能再提高採購量。而這也是國光生技繼流感疫苗原液量產出口日本後，再將流感疫苗原液代工業務深入歐洲，由於俄羅斯有二億人口，鄰近東歐和北亞、中亞地區，市場極大，一旦成功進軍俄羅斯，未來將複製此模式，繼續前進東歐各國。

國光生表示，配合政府公告十月流感疫苗開打的時程，今年公費國光四價流感疫苗將從九月底開始出貨，而十月初也將提早出貨供應自費流感疫苗施打；另外，今年海外流感疫苗訂單已陸續出貨到中國、美國、泰國，預計今年流感疫苗海外訂單可望在年底前全數出貨完畢。