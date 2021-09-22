44歲的阿勛媽媽（化名），歷經二段婚姻、但皆以離婚收場，育有4子與70多歲的父親一家六口租在40年的老公寓，為了照顧家中孩子因此選擇「團購工作」，但受到疫情影響、網購生意並不穩定，家中電器民生用品很多東西總是壞了又修、堪用就繼續使用，連棉被也是朋友致贈二手，一用就用了8年捨不得換。

據家扶基金會弱勢兒少生活趨勢調查，台北市弱勢兒少有近5成感到居住環境不佳，其中「家裡空間擁擠潮濕」、「蚊蟲很多」、「老鼠或蟑螂很多」為主要困擾。

阿勛媽媽說，近期小朋友接連開學，學費、伙食、租金十分吃緊，也因生活費較為吃緊，因此部分生活物品堪用就好，如冬天也只蓋涼被之類的。

台北家扶表示，台北家扶服務的家庭為減輕房租開銷，往住只能選擇擁擠的小套房或老舊陰暗的公寓，縱使家長想幫家裡更換新的寢具，但連孩子的學習費用都差點繳不出來，想要更換舒適棉被的小心願就只能放在一邊。

台北家扶主任謝曉雯指出，疫情影響整個社會，各行各業影響甚遽，大家的日子都不好過，但生活邊緣的弱勢家庭生活更是雪上加霜，在這大環境不佳的氛圍下，雪中送炭不僅改善弱勢兒少的健康更讓他們體會來自社會的加倍溫暖，因此今年推出「有您相挺 加被幸福」募集活動，一起成為弱勢家庭的後盾。捐款可洽台北家扶官網。