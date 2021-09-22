苗栗縣10月將進入疫苗施打高峰期。（謝明俊攝）

苗栗縣10月分將有4種新冠疫苗及3種流感疫苗開打，進入施打疫苗的高峰期，縣府衛生局提醒民眾，施打新冠及流感等2種疫苗，中間至少需間隔7天以上，負責施打的醫療院所應主動詢問並提醒接種，確保施打疫苗安全。

縣府衛生局表示，校園BNT自9月22日起至10月6日接種，依序從高中職、五專(1-3年級)、國中到校施打。22日校園BNT施打首日，縣長徐耀昌親臨視察，並呼籲家長協助孩子預做疫苗施打前的準備，包括前一天不要熬夜，施打當天請帶健保卡和意願書，並穿著寬鬆短袖，接種前若身體有不適，建議等到病情穩定後再接種疫種。為避免青少年常見的暈針反應，應避免在空腹及脫水狀況下接種疫苗，並以坐姿進行接種，接種後留下觀察15-30分鐘，若發生暈針狀況，請採坐姿或平躺姿勢緩解情緒。

衛生局指出，苗栗縣65歲以上長者接種AZ疫苗第2劑，自9月15日起施打至9月21日為止累計7日接種共約15000人，符合對象未接種鄉親，請持通知單、黃卡及健保卡到所轄衛生所接種。7月9日前已接種第一劑75歲以上莫德納疫苗已配送各施打點，預計從22日起陸續進行通知，9月25日起施打。另外，7月16日前已接種第1劑莫德納疫苗且間隔滿10週以上之70歲以上長者施打第2劑，則需等9月28日之後疫苗到貨後開始接種。長者第二劑疫苗皆採造冊分村里別及時段通知接種，敬請鄉親安心等待通知。

衛生局表示，中央預約平台第9輪BNT和高端疫苗，截至9月22日12時停止預約登記，共有14086人預約BNT疫苗，另有8000人預約高端疫苗第二劑施打，苗栗縣BNT施打時間是9月25日至10月2日，高端則為9月30至10月2日。

衛生局提醒，因應10月份有新冠疫苗，包括AZ、莫德納、BNT、高端等4種品牌，和流感疫苗包括賽諾菲、國光、東洋等3種品牌開打，新冠和流感2種疫苗的接種間隔須「至少7天」，因此提醒民眾在施打疫苗前主動告知醫師疫苗接種史，醫療院所應主動提醒民眾「7天內不得接種2種疫苗」，且醫師在接種評估時要詢問民眾的疫苗接種史，醫護人員確實核對疫苗，三讀五對，確保施打疫苗安全。