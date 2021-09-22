八大行庫的台灣Pay振興五倍券，首日可望全面額滿！此次的振興五倍券，各大行庫對於最高的800元回饋禮，每家以41250名額為限，而根據八大行庫內部最新統計顯示，截至下午3點，包括台銀、合庫、華銀、彰銀 、兆豐銀等5家行庫已全面額滿，預期包括土銀、一銀、台企銀等三家行庫，也將在今日全面額滿，而合計八大行庫目前綁定台灣Pay投入振興五倍券的人數，已破30萬戶大關。

而下一個關卡就是每戶500元的第二級回饋，對此八大行庫每家將提出21250戶的名額，若以首日的爆量來看，第二級回饋的名額可能會在明天也全面額滿，接下來消費者最可能領到的就是300元無名額上限的綁定禮。

八大行庫在今年振興五倍券綁定台灣Pay的成果可說大躍進，去年八大行庫在振興三倍券上，僅綁定了17萬戶左右，但今年首日就超過30萬戶，可說一口氣，在1日內，就創造了比起振興三倍券實施半年內高出1倍的成果，戰果非常驚人，可說在此次振興五倍券執行上，首日就交出亮眼的成績；若第二級回饋500元的名額，也在明天全部額滿，等於八大行庫在二天人就綁定50萬戶，可說展現更驚人的績效。