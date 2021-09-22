台北市「熊好券」今開放預約，但對於「熊好券」議員也提出質疑，是否能振興經濟，北市議員陳重文指出，北市府斥資5.5億推出5種、總計113.5萬份「台北熊好券」，有多少民眾使用？預期KPI多少？柯文哲一問三不知；陳還指出，體育局給的健身房和運動券的店家共有300多家，但知道政策的僅5家，非常離譜，呼籲北市府盡快辦說明會。

陳重文今質詢時向柯文哲提問，發出113.5萬份「台北熊好券」，預計有多少人會領？對此，柯文哲表示，第一波如果沒有發完、還會有第二波，我猜都會用完，像是吃飯那個券就一定會用到。

陳重文追問，熊好券的住宿券有5.5萬份、饗購券為90萬份、藝文券和運動券為4萬份、市集券為10萬份，是依據什麼來做分配？柯文哲說，依商業處的白名單；至於白名單是否有KPI？柯文哲僅回答，大家直接看成績就知道下載狀況，要看成績大家就會拚命。