不少人在中秋連假時，應該吃進不少月餅，不過你有看過1400年前的月餅嗎？一顆來自唐朝的月餅，近日在網路上爆紅，此為製作於約1400年前的「寶相花月餅」，1972年在新疆的古墓出土，擁有歷史價值，不過陝西師範大學歷史文化學院教授則認為，這應該不算是月餅，而是胡餅。

綜合陸媒報導，1972年吐魯番市阿斯塔那古墓群的230號墓，出土了一塊古早餅，餅皮印有傳統裝飾紋樣「寶相花紋」，由花瓣、花苞和葉組成，因此取命為「寶相花月餅」，歷史可追溯至大唐帝國（西元612-907），大小約7.5公分左右。

考古學家利用儀器檢測後得知，餅外皮用小麥粉為原料，並以模壓成型，烘烤製成，而餅皮上的寶相花紋，也顯現出唐朝高超的麵點製作技藝，不過以現今的技術，無法檢測出餅內餡料的成分，因此至今仍無法得知餅裡到底包什麼餡。

新疆博物館館長于志勇介紹，目前雖然無法得知內餡成分，但以出土於新疆，推測裡面可能包著棗類、核桃、葡萄，還有其它果仁，「一定是一件美味的珍品」，而這一顆餅不僅實證唐朝擁有豐富多彩的飲食文化，而且也顯示中秋節日文化，在西域地區的普及。

不過陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲則對此表示，這應該算是胡餅，屬於烤製的麵餅，裡面有內陷，外觀看起來的確像月餅，但唐代沒有月餅一詞，更沒有農曆8月15日吃月餅的習俗，「唐代已經有月餅的說法，是子虛烏有的」，雖然宋朝蘇東坡在《留別廉守》寫下「小餅如嚼月，中有酥與飴」，出現疑似月餅的描述，但文章中仍未提到中秋一詞，直到明代《西湖遊覽志餘》才有中秋月餅的記載。