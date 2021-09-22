空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機，日前漢光37號演習前夕進行例行性訓練時，在飛行途中突然儀表板警示燈亮起，飛行員立刻採取轉降措施，平安降落在澎湖馬公機場，經過罕見的一週檢修後，今天已飛返嘉義基地。無獨有偶，今(22日)下午3點半左右，一架台東志航基地F-5型戰機，也發生儀表板失效，飛行員降落前，一度要求塔台目視起落架是否放下，事後也安全落地。

下午三點半左右，台東志航基地一架正在進行飛行訓練的F-5型戰機突然發生儀表板失效狀況，飛行員立刻要求返場降落，由於儀表似乎沒有作用，因此在三邊降落航線時，飛行員立刻呼叫塔台目視確認起落架是否完全放下，之後才進入五邊順利安全降落，引發志航基地一陣虛驚。

過去F-16也曾因2次儀表板小狀況而轉降澎湖馬公機場，但均在當日就立刻檢修完畢飛返嘉義基地，這次破例在外場過夜，且已經過一星期仍未返回所屬基地，似乎有違常理。

據了解，空軍F-16在訓練過程中出現機務異常而轉降澎湖馬公機場的狀況已不只一次。2008年7月10日，嘉義基地一架單座及一架雙座戰機進行飛行訓練，當飛越澎湖上空時，其中雙座機疑似空中機件過熱造成警示燈亮起，立即轉降馬公機場。

在2015年8月21日，嘉義空軍基地編號6613的F-16戰機，前往澎湖海域進行例行性對地炸射的訓練課目，飛行員發現主發電機異常，即依標準程序就近向空軍馬公基地申請緊急降落。

上述兩起轉降的事件，軍方均立即派遣修護人員前往檢修，且於當天就飛返嘉義基地。因此日前發生類似的警告燈亮起事件，該架戰機相當罕見的停留在馬公機場過夜，而且還經過一周尚未飛返，有內部人員認為可能狀況稍微複雜。

據了解，目前均已檢整完成，並於今日飛返嘉義基地。