美國空軍部長在近期一次公開會議中表示，在空軍42號工廠B-21隱形轟炸機生產線上，有5架試驗用飛機正在建造，目標是2022年進行首飛與加緊測試，因為他自上任以來有3件事讓他夜不成寐：中國、中國、還是中國，因此必須生產讓中國生畏的武器，優先用於對付中國。

《環球時報》引述美國《空軍時報》的報導說，美新任空軍部長肯德爾(Frank Kendall III)參加空軍協會的一次會議上，在30分鐘的發言裡總共提起多達27次「中國」，而「俄羅斯」和「阿富汗」則只有3次。肯德爾在接受美媒《防務新聞》專訪時更公開表示，他在編列預算時堅持以高端威脅為導向，如果美國空軍要發展的專案「不能讓中國感到害怕，那就該仔細想想為什麼還要繼續推進」。

有關「讓中國畏懼」的談話已成為肯德爾最為明顯的標誌，他曾說過，「致力於應對中國威脅」是促使他回到五角大廈的重要因素。他在參議院提名聽證會上說：「我在2010年發現我們的潛在對手已經提升了他們的能力。中國研究了我們在第一次海灣戰爭中取得的成功，並開始了雄心勃勃的軍事現代化計畫，其明確目標是擊敗美國在中國附近投射力量的能力。」

美國空軍42號工廠B-21隱形轟炸機生產線上，已有5架試驗用飛機正在建造，目標是2022年進行首飛與加緊測試。（圖／美國空軍)

肯德爾在接受美國《空軍時報》專訪時強調：「在到達距離中國約1000英里（1610公里）之前，我們是占主導地位的軍事力量，但進入這個範圍內，一切就開始發生變化。」在宣誓就職後不久，在國會山莊的一次早餐會上，參議員喬恩．泰斯特（Jon Tester）詢問他上任後的優先事項，肯德爾答稱：「我有三個答案：中國、中國，還有中國」。

報導說，肯德爾還透露，現在在加州帕爾姆代爾（Palmdale）空軍42號工廠的B-21隱形轟炸機生產線上，正在製造多達5架試驗飛機。此前美國空軍只承認正在生產2架用於測試的B-21轟炸機，而增加測試飛機雖然會大幅增加研製成本，但可以有效縮短試飛過程。

《防務新聞》說，最新資料表明B-21轟炸機計畫正在加速，它正朝2022年首飛邁進。肯德爾強調這款最新式轟炸機的進展，是因為它跨世代技術「可以讓中國畏懼」。

報導指出，美國空軍目前只有21架B-2隱形轟炸機，按先前的計畫，未來美軍將採購100架B-21取代現役B-2和B-1B轟炸機，但是肯德爾主張採購多達145架B-21，如果此事成真，未來美國空軍的隱形轟炸機總數將擴充至目前的7倍，對中國的威懾不言而喻。

不過，《環球時報》認為，拿先進武器做為威脅，是嚇不倒中國的。大陸外交部發言人華春瑩就對此回應稱，建議他去問問解放軍空軍同不同意。中共空軍發言人申進科則回應稱，中共空軍始終傳承並發揚「一不怕苦、二不怕死」的血性膽魄，堅決捍衛國家的空天安全。