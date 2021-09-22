五倍券今天開放數位綁定，北富銀主打早鳥優惠，前10萬名有加碼刷卡金；上午9時一開放，瞬間湧入超過10萬名用戶導致網站「當機」。北富銀統計至下午2時，累計綁定成功用戶約4萬名。

為搶五倍券數位綁定商機，國銀紛紛祭出加碼優惠，包含早鳥、抽獎、共同綁定等多元回饋禮，不過因回饋多半有限額，民眾上午即湧入網站，多家大型銀行因瞬時流量超載，紛紛傳出「當機」災情，經記者實測，至下午仍有部分銀行網站「卡卡」，無法順暢開啟。

北富銀表示，今天上午一開放綁定，官網和Line官方帳號瞬間湧入超過10萬名客戶，約為平日同時在線用戶的100倍，遠遠超乎預期，銀行已隨即擴充處理容量應對。

北富銀本次主推不用抽獎、不限卡別、不設新舊戶和使用限制，提供早鳥綁定10萬個名額，前2萬名以富邦卡綁定五倍券並消費滿5000元，每綁定1人可獲得500元刷卡金，目前已額滿；後8萬名每綁定1人可獲得250元刷卡金，已綁定約2萬名。

北富銀統計至下午2時，250元刷卡金的早鳥優惠尚餘約6萬名額，除官網外，民眾可透過北富銀Line官方帳號一鍵綁定。

多家銀行網站傳出癱瘓災情，也有部分銀行運作順暢，兆豐銀行指出，兆豐台灣Pay上午9時起開放綁定，不到1小時個人綁定名額已衝破2萬人，超越去年數位三倍券一整個月的綁定量，若加計共同綁定，以每戶約綁3人計算，今年已突破6萬人綁定兆豐台灣Pay，成長驚人。（編輯：楊蘭軒）1100922