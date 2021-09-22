你是否能夠想像這畫面，當自己有幸活到古稀之年，身邊卻沒有家人子女相伴呵護、更沒有鄰居親朋的閒話家常，家裡終日沒有電只有日月星辰、沒有水只能仰賴天降甘霖…那樣孓然一身的孤獨感和無邊無際的寂寞是什麼感覺？這一部彷彿抽去色彩的默片，不但是阿仁爺爺日復一日的生活、更是無數獨居長輩的生活縮影，當寂寞成了日常，開口也不再需要，寂靜的晚年如同失去光和水的植物、漸漸失去生命力。

村長發現獨居且身體狀況及經濟狀況不好的阿仁爺爺，緊急伸出援手聯繫一粒麥子基金會。(圖/中時新聞網Youtube）

然而，有誰天生就習慣孤獨、喜歡用沉默代替對話？當阿仁爺爺苦澀地說著：「老婆不要我了、女兒很早就走了…」眼睛裡的寂寞卻代替他傳遞出了一絲期盼，特別是一週裡那三天當一粒麥子基金會的送餐員或照顧服務員來到家裡時，人與人之間互動的體貼問候讓阿仁爺爺終於流露出久違的笑容！不過真正讓阿仁爺爺打開心房的，還是一粒麥子基金會為他找到的「第二個家」：花蓮縣「光福多功能日照中心」。

在花東偏鄉有許多像阿仁爺爺的獨居長者需要陪伴與照顧，而一粒麥子照護下，阿仁爺爺也逐漸展開笑容。(圖/中時新聞網Youtube）

重拾笑顏，在多功能日照中心重新找回對生活的期待！

透過一粒麥子基金會的協助，阿仁爺爺開始踏出家門。每週阿仁爺爺最期待復康巴士到家裡接他到日照中心，在這裡他可以安然舒適地找一個角落、戴上老花眼鏡閱讀他最愛的報紙；原本沉默的他也找到了可以談天說笑的同伴、分享各自的生命故事，這一切與人的交集讓他的世界不再只有寂靜，更多了笑聲和交談，阿仁爺爺卸下了防備心，照顧員也說他臉上的笑容變多了！最讓人感到振奮的，還有阿仁爺爺的身體在多年前中風後因為疏於治療一度成為重度失能，也在日照中心治療師的輔助下，透過復健恢復到中度失能，現在還能在照顧員的陪伴下使用助行器步行外出採買，這些阿仁爺爺從未想過的改變，都在「第二個家」重新拾回對生活的期待。對於這樣的狀態，一粒麥子基金會社工洪彩鈴也表示：「長輩來到這裡，不只是由我們照顧他，而是透過復健器材和活動幫助長輩增加身體的肌耐力，最終還是希望當他自己回到家裡時能夠恢復原有的生活自理能力。」

我們每一個人都會老，但可以不用孤獨老！

然而，阿仁爺爺只是花蓮「光福多功能日照中心」的其中一名獨居長者，在老年人口比例高於全台的東部偏鄉角落，許多獨居老人或是白天獨自一人在家的長輩正是迫切需要陪伴和照顧的一群人，「一粒麥子基金會」長期深耕花東地區，深感這些獨居長輩在生活中面臨的困頓、長時間缺乏人際的互動，正在默點承受一個人孤獨地老去的無助，而花東偏鄉有無數個阿仁爺爺的縮影，急需有人對他們伸出援手！而這雙拉住他們、不讓他們「孤獨老」的正是日照中心能夠提供的友善支援。「光福多功能日照中心」機構長范劉朽凌提及：「我們希望讓長者可以在多功能日照中心享受一個有尊嚴的老年生活。」花東偏鄉獨居長者相當多，非常需要透過社會大眾伸出援手才能建設更多像「光福多功能日照中心」這樣的機構，照護到更多需要幫助的長輩、讓他們的晚年也能感受到幸福。

「我們每一個人都會老，但可以不用孤獨老。」期待有能力的你，一起用行動支持一粒麥子基金會籌建更多東部偏鄉日照中心，讓在地的專業組織結合社區力量，共同推動更完整的照顧服務，終結獨居長輩的孤獨。

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