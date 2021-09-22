一年一度的中秋佳節，昨(21日)大陸舉行「2021大灣區中秋電影音樂會」，事前外界相當矚目王菲與謝霆鋒是否世紀同台，但其實除了鋒菲外，劉詩詩、鍾鎮濤、任賢齊等人也受邀，戲劇一姐趙麗穎也以一身粉紅紗裙上台，下台時眼尖網友發現有一位男星上前攔住了趙麗穎，原來是8年前曾和她合作演出《追魚傳奇》的關智斌，兩人多年友情不變，令人稱羨。

趙麗穎先前捲入官方整治粉絲圈的風波，導致工作室因管理不當為由被暫時禁言，趙麗穎本人更對此發文強調自己身為公眾人物承受了大家的喜愛，應該為大家帶來正面的引導，她反省後呼籲粉絲要文明交流、和諧討論、冷靜發言，「保持獨立思考，對自己的言行負責」，並提倡大家多去發現生活中的美好，追求正能量。

趙麗穎下台前被關智斌攔住。（圖／翻攝自秒拍）

事發近一個月後，趙麗穎昨久違現身秋晚，被安排與許多明星獻唱〈我的中國心〉，因為人數眾多，播出時趙麗穎只有3秒鏡頭，但網上流出疑似觀眾拍攝的影片，可見趙麗穎要下台前，丁子峻先是回頭跟趙麗穎打招呼，後面的趙麗穎因穿長裙不方便，晚了幾秒拉了裙子才起步，接著後面一位穿著粉色西裝的男星衝上前拍了拍趙麗穎的腰，兩人便邊走邊聊下台。

趙麗穎、關智斌、丁子峻曾合拍《追魚傳奇》、《妻子的秘密》。（圖／翻攝自微博）

網友比對後，發現那位穿著粉色西裝的男星正是香港歌手關智斌，2013年關智斌曾和趙麗穎、丁子峻拍攝古裝劇《追魚傳奇》，隔年3人又合作《妻子的秘密》，事後丁子峻曬出和趙麗穎的自拍，勾起不少網友的回憶，紛紛留言：「三個人的友誼好好啊」、「都是穎寶的多年合作夥伴兼好友」、「都8年了」。