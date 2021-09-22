中秋節連假期間，由杜姓領隊率領的登山隊一行17人，9月19日凌晨1點20分從仁愛鄉紅香部落登山口入山，單攻白姑大山；其中，60歲的黃姓山友因身體不適，休息後不慎落隊迷路，消防救難人員22日在深谷中尋獲他的遺體。

杜姓領隊獲知隊友迷途後，當晚返回山上，在司晏池到三錐山一帶搜索，家屬也於9月20日早上向南投縣消防局報案，請求協助搜索。

南投縣消防局第2大隊立即成立前進指揮所，利用LINE建立搜救群組，即時橫向聯繫家屬、指揮科、領隊、林務局等相關單位。另請指揮科向電信業者調閱迷途的黃姓山友手機軌跡紀錄、通聯紀錄，並向家屬詢問相關搜索線索，杜姓領隊也在FB登山社團刊登尋人消息，請山友提供線索。

消防局自9月20日上午8點多接獲報案，截至22日中午12點，總共調派16人次的搜救人力，前進指揮所也動員12人次，其中包含南投縣消防局警消、第2大隊山搜義消、空拍機、林務局梨山工作站巡山員、中搜等，還有看到尋人啟事自願加入救援的跑山獸有限公司老闆Petr入山搜尋，並同步申請空勤直升機協助空勘等。

今日中午11點多，Petr在司晏池及三錐山前的沼澤地營地下方，約7、800公尺的深谷溪溝中，發現已無生命跡象的黃姓山友。

由於遺體發現地點在密林陡坡溪谷，目前搜救現場還有8名警、義消人員，在附近尋找及評估直升機吊掛點，研討安全的搬運方式，預計明日先將遺體搬運至平坦安全地點，再申請直升機協助吊掛。