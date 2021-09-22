高市發生1起疑似虐童案！1名9個月大男嬰昨晚9時被父親緊急送往長庚醫院急救，由於男嬰背部有挫傷及大面積血腫，目前仍在加護病房治療中，醫院研判男嬰疑似有受虐情形，22日凌晨依規定通知警方及社會局；社會局家防中心主任李慧玲表示，男嬰身上有多處不名瘀傷，社工今天凌晨趕到醫院了解，下午已啟動會談，將啟動驗傷來了解男嬰是否遭到虐待，男嬰目前狀況穩定，社工也會積極保護男嬰的安全。

李慧玲說，根據了解，男嬰的傷勢分別在頭部、臉部及四肢，將與家屬深入了解，孩子為何會受傷，是意外或人為，將和驗傷結果與照顧者核對整個說法，才能夠了解全案原貌，由於目前男嬰還在驗傷中，已經沒有生命危險，但仍在加護病房保護中，醫院會持續診療關懷。

李慧玲表示，至於家屬部分，社會局會列為關懷對象，也將進一步約談父母，了解整個狀況，據了解，男嬰與父母同住，為何身上出現多處傷勢，社會局正深入了解中。