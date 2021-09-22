台中市政府提出3.5億元購物節追加預算，市議員林德宇22日在議會中指出，市府未完成追加減預算審查程序就擅自公布方案內容，且事前完全沒有任何說明溝通，市長盧秀燕也在議事堂閃躲議員的質詢，現金加碼方案的預期效益也欠缺詳細說明，此案在程序上及內容上都有所不足，他要求退回重編。

台中市政府強調，中央振興券加值計畫經費3.5億元，透過千億振興券利多配合台中購物節的吸引力，有信心登錄金額突破百億元，預計創造至少175億元以上的經濟產值；為台中市百工百業締造新商機。

林德宇表示，市府在8月17日就發出新聞稿表示將會配合中央振興政策推出購物節搭配方案，8月24日市政會議通過追加預算案，卻一直到9月17日才正式公布此次購物節現金加碼方案。

林德宇指出，在這一個月期間，不但盧秀燕本人在議事堂閃躲議員公開提問，市府也未個別對議員說明，他批評，盧根本早已設定好方案內容，卻只顧著拍CF、規劃記者會宣傳，反而對議員保密到家，完全閃躲迴避議會審理監督。

林德宇說，中央政府振興方案可以先執行，是因為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條規定：「為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需要，各相關機關得報經行政院同意後，於第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分」。因此中央政府在程序上有明確法源依據，市府沒有特別預算的授權就應要遵照追加預算的審查程序。

林德宇痛批，市府如果一心只想規避議會的監督審查，那乾脆把這筆經費用第二預備金支出，或是挪用其他相關預算，這樣議會就審不到了。追加預算案不但程序有問題，內容上也無法說明現金加碼方案到底能為台中商家帶來多少商機，市民還要去跟外縣市民眾搶6萬多組的現金獎項，顯然還有許多疑慮有待釐清，他要求將這筆追加預算退回重編。