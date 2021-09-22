岡山區新樂街15巷旁的河堤橋墩昔日是軍用鐵道經過之處，岡山里長劉天賦說，這是日據時期日本海軍61航空廠利用此鐵道載運飛機零組件，希望能獲得市議員重視，向文化局爭取在橋墩設置遺址紀念石牌，供未來民眾憑弔。（林瑞益攝）

高雄市副市長林欽榮、市議員黃秋媖22日到岡山區新樂街15巷園道用地會勘，希望可以打通此道路，便利後火車站民眾的交通。林欽榮允諾爭取土地經費800萬元後改善，總經費近9000萬元；當地里長希望一次性解決交通建設。

新樂街15巷鄰近岡山有名的七叉路口包含新舊省道、維仁路、公園東路等，黃秋媖說，希望能打通新樂街15巷園道用地。22日上午黃秋媖與林欽榮到現場會勘，確認開闢捷徑，預估路長285公尺寬20公尺，並規畫做排水溝渠及照明設備，以分散七叉路口車流量改善交通，活化閒置土地利用。且捷運岡農站即將興建，此交通建設可活化未來捷運圈。

林欽榮說，黃秋媖於8月議會總質詢即向高雄市長陳其邁建議此項方案，當場獲得陳其邁認同及交辦配合，且岡山區是北高雄核心區域，未來捷運紅線延伸、岡山火車後站設置及前站聯合開發，加上87期重劃區及橋頭科學園區等到位，完善交通網路及改善危險路口更是重要市政建設。林欽榮承諾會盡速展開新樂街15巷開闢可行性評估，並舉行說明會。

此外，由於該地旁的河堤橋墩是日據時期留下的文化遺址，當地的岡山里長劉天賦說，這是日據時期日本海軍61航空廠利用此鐵道載運飛機零組件，希望能獲得市議員重視，向文化局爭取在橋墩設置遺址紀念石牌，供未來民眾憑弔。

住在附近的黃姓奶奶說，約40年前曾看過蒸汽火車經過，記得火車的速度很慢，載運一些軍用物資，當時也不覺得吵，一天載運沒幾趟。