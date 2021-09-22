台中民眾表示，疑似漢翔公司沙鹿廠圍牆3處蛇型鐵絲網被破壞，該處沒有鐵絲網防護，外人可輕易爬梯侵入或窺看，由於該區緊鄰空軍清泉崗基地和台中國際機場，民眾擔心恐成國防機密漏洞。漢翔22日下午指出，已經派員過去查看，以釐清責任歸屬。

這起圍牆蛇型鐵絲網破壞案，從外圍查看，該段圍牆高度250公分，約有3處圍牆蛇型鐵絲網損壞，可看出明顯人為破壞，有利剪剪斷再扯開，部分圍牆上已無鐵絲網保護。

現場還有木椅，不知何人所放，如果被人爬上圍牆，應可輕易攀越，若入內再走過一段樹林即進入軍事要地範圍，鄰近是空軍清泉崗基地和陸航等國軍基地。不過，有人則是猜測軍事迷為了拍照所為。

漢翔公司今天表示，這段圍牆不確定是哪單位權責，將會同空軍單位勘查；空軍第三聯隊則說，圍牆是漢翔公司權責，已被破壞一段時間，軍方曾發文請漢翔公司修復。

由於該區緊鄰空軍清泉崗基地和台中機場，漢翔沙鹿廠目前肩負空軍F16A／B型戰機升級重任，另有勇鷹號高教機量產專案，民眾擔心鐵絲網被破壞，恐成國防機密漏洞。