國內新冠肺炎疫情趨穩，配合政府振興五倍券即將發放，台北君悅酒店配合開業31周年，透過3策略搶攻振興五倍商機，包括首度開放外交部套房及頂樓停機坪、自助餐廳「凱菲屋」10月恢復營運，並陸續推出各式餐飲及住房優惠，盼帶動第四季餐飲業績回升逾2成。

雙北餐飲禁令於8月解禁，但市場消費信心尚未恢復，台北君悅館內餐廳在降載營運情況下，雖然假日訂席狀況踴躍、但平日平均訂席僅約6成，回溫狀況不甚穩定。而850間客房的全台最大量體負擔沉重，近期住房率最佳約25％，住房業務狀況仍屬嚴峻。

對此，台北君悅7月起推出餐飲結合住房快閃優惠專案，8月再推出結合SPA瑜珈等住房快閃活動，9月提前啟動31周年慶、將官網最優惠72折調降至69折，推出迄今已賣出1500間房晚，為目前反映最好的專案，顯示國旅客群對價格優惠接受度非常高。

台北君悅酒店總理陳隆慶表示，目前北部國旅市場大幅萎縮，如何善用館內資源及設施，將住宿行程多元化、餐飲消費便捷化、宴會會議彈性客製化，為都會商務型酒店首要挑戰。台北君悅進一步挖掘自身資源拓展城市微旅行商機，希望進一步搶攻振興五倍券商機。

台北君悅24日起至11月底，首度於每日下午指定時段對外開放頂樓停機坪，並將曾接待多國使節的外交官套房60坪空間，改造為類機場VIP Lounge形勢，房客入住每位加價100元便可參加，盼增添行程趣味性及亮點。

同時，台北君悅亦將頂樓停機坪打造為宴會場地，獨家推出「秘境求婚專案」，由館內專業婚禮宴會團隊依據賓客需求打造為夢幻求婚行程，提供場地布置及精選香檳等全包式客製化服務，並提供新人停機坪婚紗免費拍攝，求婚晚餐、派對及住房加價優惠。

其次，疫情期間改裝為「凱菲市集」的自助餐廳「凱菲屋」，由於業績穩定、接獲許多外帶需求，遲至10月1日才以原貌重新迎賓，由執行總主廚陳萬欽率領新任主廚胡政裕，以「三珍百味」概念推出150道全新吃到飽菜色，並保留「凱菲食集」部分人氣商品提供外帶。

此外，台北君悅首波五倍券首波優惠自10月8日開跑，民眾至11月底持任一面額五倍券或好食券支付餐飲消費，即享面額加碼抵用1.5倍優惠，消費200元可抵用300元、以下以此類推，後續視收券反狀況，陸續推出不同優惠加碼方案。

住房業務方面，台北君悅初步敲定將推出消費滿5000元送5000元優惠應戰，並因應跨年活動提前啟動相關優惠計畫、預計推出8600元起的最優惠價格應戰。整體而言，希望透過振興五倍券優惠，可帶動第四季餐飲業績回升逾2成。